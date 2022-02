Waterschappen in Oost-Nederland reageren op storm Eunice: ‘Absoluut geen reden tot paniek’

Waterschappen

Waterschappen beheren – de naam zegt het al – het water in Nederland. En dat is hard nodig, want een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel. Zonder waterschappen zou bijna 60 procent van Nederland onder water staan. Samen onderhouden de 21 waterschappen zo’n 18.000 kilometer aan dijken en 225.000 kilometer aan watergangen. Storm Eunice raast vandaag over het land en kan met windstoten tot 120 kilometer per uur ook voor gevaarlijke situaties in Oost-Nederland zorgen. Gezien de hoge waterstand wordt er actief gewaarschuwd voor wateroverlast in delen van Flevoland, Overijssel en Drenthe.

IJsselmeer staat scheef

Rijkswaterstaat verwacht dat de combinatie van hoge waterstanden en harde wind voor problemen kan zorgen in Flevoland. Volgens het waterschap van de provincie zal het zo’n vaart niet lopen. ,,We benaderen dit niet anders dan elke andere storm en zien geen reden tot paniek”, aldus een woordvoerder van Zuiderzeeland. ,,De wind van storm Dudley stuwde het water op, waardoor het IJsselmeer als het ware ‘scheef’ staat: bij ons in het oosten is de waterstand tientallen centimeters hoger dan aan de overkant, bij Enkhuizen. Daardoor zullen de golven hier ook hoger zijn.”

Zeven teams van dijkwachters trotseren vandaag de storm en houden de situatie nauwlettend in de gaten. ,,Ze rijden in tweetallen met de terreinauto over onderhoudspaden en controleren hoe hoog de golven zijn en of er mogelijk gevaren dreigen.”

Gunstige windrichting

Waterschap Vallei en Veluwe beheert onder andere het Dronter- en Veluwemeer, Nulder- en Nijkerkernauw en het Wolderwijd. Peter Boone is technisch specialist waterkeringen en adviseert rondom stormen. ,,Vooralsnog verwachten we geen grote problemen, zeker niet met de dijken”, vertelt hij.

Waar de zuidwesterwind in Flevoland tot hoge golven leidt, pakt de richting juist gunstig uit voor grote delen van Gelderland. ,,De wind blaast het water weg, dus het waterpeil in de zuidelijke randmeren zal waarschijnlijk dalen.” Dat betekent niet dat ze bij Vallei en Veluwe lui achterover in de stoel kunnen hangen. ,,Een storm blijft onvoorspelbaar. Omgevallen bomen, afgewaaide takken of heftige regenval kunnen ook hier voor problemen zorgen. We zijn heel waakzaam en als het spannend wordt, kunnen we direct opschalen.”

Buffer in Overijssel

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft in afwachting van storm Eunice de nodige voorbereidingen getroffen. ,,Wij zijn er klaar voor”, stelt woordvoerster Demi de Kleine. ,,Op een aantal locaties is de waterstand verlaagd in sloten, weteringen en kanalen. Daardoor heeft het waterschap een soort buffer opgebouwd en kunnen we veel meer water kwijt als dat nodig is.”

Vanwege de storm en de hoge waterafvoer vanuit Drenthe is het gemaal Zedemuden in Zwartsluis in werking gezet. Een gemaal pompt het overtollige water uit sloten, rivieren en vaarten, zodat laaggelegen gebieden niet overstromen. ,,Wat betreft pompcapaciteit is dit het een-na-grootste exemplaar van Nederland. Als het nodig is, kan onze krachtpatser per minuut de inhoud van drie olympische zwembaden wegpompen.” Zo wil het waterschap ervoor zorgen dat iedereen in Overijssel en Drenthe droge voeten houdt, ondanks hoogwater in het Meppelerdiep.

Volledig scherm Gemaal Zedemuden (hierboven) is een belangrijke schakel in het waterbeheer van het Meppelerdiep en de Overijsselse Vecht. © Pedro Sluiter Foto

De verwachting is dat Eunice optrekt vanuit het zuidwesten en dan langzaam richting het westen draait. Het waterschap houdt de windrichting en waterstanden nauwlettend in de gaten: ,,Want tijdens een noordwesterstorm kunnen de waterstanden in het gebied extreem snel stijgen, vooral in de IJsseldelta.”