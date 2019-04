Weekendtips: Tulpenroute Flevoland weer van start en Record Store Day

‘Urkers’ en 'rechtse stemmer’ verlaten zaal bij optreden Arjen Lubach in Emmeloord

9:36 ‘Urkers’ en iemand die Arjen Lubach een ‘linkse rat’ noemt hebben de theaterzaal in Emmeloord verlaten. De meeste mensen hielden de voorstelling van Arjen Lubach in het Voorhuys gisteravond wel vol, is de cabaretier gelukkig. Vier mensen verlieten voortijdig de zaal van de cabaretier. De ‘Urkers’ konden grollen over de kerk niet waarderen, denkt Lubach.