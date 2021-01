Weg in Lelystad afgesloten na brand in aanhanger vrachtwagen

Protestant­se Kerk roept op: zing in kleinere koortjes na dodelijke corona-uit­braak in Biddinghui­zen

13 januari Zanggroepen in kerken mogen niet groter zijn dan vier of vijf personen. Ook als midweeks liederen worden opgenomen voor de uitzending op zondag. Dat dringende advies doet de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) na de dodelijke corona-uitbraak in Biddinghuizen.