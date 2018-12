Weinig nieuwe gezichten bij lijsttrekkers in Flevoland

Bekend

GroenLinks gaat met veel nieuwe namen de verkiezingen in. Lijsttrekker is het huidige burgercommissielid in Provinciale Staten Bas de Reus. Hij heeft zes jaar in de raad van Lelystad gezeten. Van zowel 50PLUS Flevoland als eenmansfractie Senioren+Flevoland is nog geen lijst bekend. Eerder deze week meldde deze krant dat ook de relatief nieuwe partij Respect! een gooi doet naar een of meerdere zetels in Flevoland. Volgens voorzitter Gerdwin Lammers staat deze partij rechts van de VVD en links van de PVV.