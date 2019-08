Wel druk in Dronten, maar extreme toeloop op Snollebollekes blijft uit

Een volle feesttent vrijdagavond bij het optreden van de Snollebollekes in Dronten, tijdens de Meerpaaldagen. Maar extreme toeloop op het gratis optreden van de populaire feestband bleef uit. Er was zelfs nog plek over.

De feesttent op het Meerpaalplein heeft een capaciteit van iets meer dan 9000 bezoekers. Die zijn er uiteindelijk niet geweest vrijdagavond, ook niet rond middernacht toen Snollebollekes op het podium stond. Er was nog tien tot vijftien procent over, zegt Joop Weenk, voorzitter van Pro Dronten, organisator van de Meerpaaldagen. ProDronten is geen moment bang geweest dat de situatie uit de hand zou lopen. Van opluchting dat alles goed is verlopen, is dan ook geen sprake. ,,We hebben een draaiboek van 125 pagina’s. Daar staat precies in wat we moeten doen bij grote drukte.’’

ProDronten boekte Snollebollekes augustus vorig jaar, toen de feestband nog lang zo bekend niet was als nu. Een gratis optreden zou zo maar extra veel publiek kunnen trekken. Weenk denkt dat duidelijkheid vooraf over het beleid aan de deur extreme toeloop heeft voorkomen. ,,We hebben al vroeg gezegd: vol is vol. Niemand komt er meer in als de zaal vol zit.’’

Zo ver is het dus nooit gekomen: iedereen kon naar binnen. Uit vrees Snollebollekes te missen, was het al wel relatief vroeg druk in de feesttent van de Meerpaaldagen op het Meerpaalplein, in het centrum van Dronten. Met volgens Weenk met ‘alleen maar tevreden mensen. En een goede, vrolijke sfeer‘.

ProDronten droomt elk jaar van een topact als Snollebollekes op eigen podium, maar beseft ook dat het niet altijd lukt bands van dit kaliber in huis te halen. Daarvoor zijn de gages van dit soort artiesten te hoog. Daarom blijft ProDronten, net als ander organisaties van relatief kleine evenementen, zoeken naar onbekende festivalpareltjes die nog in opkomst zijn. Dat lukt het ene jaar beter dan het andere, geeft Weenk toe. ,,Zo'n band als Snollebollekes wil je elk jaar wel. We hebben ook al eens Marco Borsato en Jeroen van de Boom in hun begintijd naar Dronten kunnen halen, die zijn inmiddels net als Snollebollekes onbetaalbaar geworden voor ons. Vorig jaar hadden we Paul de Munnik, die vond het leuk op te treden in het dorp waar hij was opgegroeid. Zoiets kan natuurlijk ook.’’