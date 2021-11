Welles-nietes-spel rond ‘vervuilde grond’ Marker Wadden: ‘Wij staan het gewoon niet toe’

IJsselmeer­vis­af­slag op Urk draait beter dan ooit: ‘Blijft een verrassing voor ons’

Het gaat goed met de verkoop van vis bij de IJsselmeervisafslag op Urk: het omzetrecord van vorig jaar is nu al verbroken. ,,Het blijft altijd een verrassing voor ons. Er is dit jaar meer gevangen en er zijn steeds meer kopers bij ons in de banken”, zegt bedrijfsleider Eef de Vries.

8:29