Werkstraf voor Drontenaar die met buks kat van buren onder vuur nam

Behoefte

In de rechtbank vertelde O. dat hij vaak last heeft van katten die in zijn tuin hun behoefte doen. Maar hij beloofde dat hij nooit meer zal schieten. Hij had niet gedacht dat hij een levend wezen zou kunnen ombrengen met zijn buks, vertelde hij. Het OM vroeg ook 500 euro smartengeld voor de katteneigenaar. De Drontenaar wilde dat best aftikken. Maar smartengeld kan wettelijk niet opgelegd worden bij het vernielen van een dier.