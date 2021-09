Wethouder Siepel van Dronten struikelt over ‘Swifterbant-Zuid’ en stapt op

Wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) van Dronten stapt op. Hij lag zwaar onder vuur na een, in zijn eigen woorden, ‘kapitale’ fout rond woningbouwproject Swifterbant-Zuid en voelt geen vertrouwen meer in zijn functioneren.

‘Helaas heb ik in de afgelopen dagen moeten constateren dat het vertrouwen rond mijn ambt en werkwijze ter discussie is komen te staan, in het bijzonder met betrekking tot het dossier Swifterbant-Zuid’, schrijft hij in zijn ontslagbrief.

Siepel schrijft verder dat de toekomst van Swifterbant niet is gebaat bij zijn aanblijven als wethouder. De komst van een nieuwe woonwijk, een zorgvuldige afweging tussen de diverse belangen en de noodzakelijke impuls voor vitaliteit en leefbaarheid in Swifterbant wegen zwaar voor hem.

Dit voorjaar meldde Siepel tot ieders verrassing dat de gemeente het recht van eerste koop op de grond in Swifterbant-Zuid kwijt was. Dat had onder meer te maken met onduidelijkheid over de geluidscontouren van een omliggend bedrijf. Een motie van afkeuring (niet alleen gericht tegen Siepel, ook tegen de rest van het college) haalde het niet. Wel beloofde het college met een plan van aanpak te komen om de zaak weer op de rails te krijgen. Geholpen door een externe deskundige.

Laatstgenoemde is twee weken geleden wegens ‘persoonlijke overwegingen’ alweer opgestapt. Siepel kreeg het de afgelopen dagen zwaar te verduren toen naar buiten kwam dat hij in juni een voorbereidingsbesluit overwoog voor het gebied rond de toekomstige wijk. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat bedrijven uitbreiden en de nieuwe wijk bedreigen. Het gebied zou daarmee simpel gezegd op slot gaan. Hij vertelde dat in een besloten vergadering, raadsleden mochten er daarom niet over praten.

