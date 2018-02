Wie geeft de aanzet tot een nieuw provinciebestuur?

De gesprekken met Verbeek zijn niet bedoeld om een nieuw college te vormen. ,,Daar ga ik niet over, ik begeef me niet in het politieke spectrum'', zegt hij. Zijn taak is om ervoor te zorgen dat het werk van de provincie door kan gaan. ,,Daar zal ik mijn uiterste best voor doen. Er liggen belangrijke dossiers, zoals Lelystad Airport.'' Het is aan de partijen om een nieuw college van gedeputeerde staten te vormen. De vraag is wie het initiatief hiervoor gaat nemen. Doorgaans - na de verkiezingen - is het de grootste partij die de aanzet geeft, in dit geval de VVD. Maar de liberalen 'willen niet te hoog van de toren blazen', zegt fractievoorzitter Jan de Reus. ,,We moeten bescheiden zijn, we hebben een nederlaag geleden.'' Feit is dat VVD, CDA en D66 samen verder willen.