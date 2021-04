Wie naar het casino in Emmeloord wil, moet zich eerst laten testen in Zwolle: ‘Het loopt niet bepaald storm’

‘Hard bewijs’ tegen Jelle Post uit Urk rammelt: vrijspraak van drugstrans­port. ‘Nooit meer naar Engeland’

20 april Urker Jelle Post verliet maandagmiddag als vrij man de rechtbank in het Engelse Canterbury. Een twaalfkoppige jury verklaarde hem unaniem onschuldig aan het smokkelen van cocaïne en ketamine. De vrachtwagenchauffeur gaf vanaf zijn arrestatie vorig jaar juli aan niet te weten hoe de megavangst aan harddrugs in de dubbele bodems van bloemenkarren in zijn trailer belandde.