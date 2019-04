Wie pakt een zetel in Flevoland, DENK of toch het CDA?

Wie pakt een zetel in Flevoland, Arief Khedoe van DENK of toch CDA’er Johan van Slooten? Een van de twee wordt woensdag beëdigd als Statenlid. Eerst de uitslag van de hertelling afwachten, die donderdag in alle zes gemeenten in het openbaar plaatsvond.

Het CDA heeft gevraagd om de hertelling. Deze partij komt tien stemmen te kort voor een vierde zetel, die anders naar nieuwkomer DENK gaat. Hoe beleven Almeerder Khedoe en Urker Van Slooten dit allemaal?

Khedoe: ,,Nee, ik heb er geen slapeloze nachten van, noem het maar gezonde spanning. Natuurlijk ben ik benieuwd naar de uitkomst van de hertelling. We wachten het rustig af.’’

Van Slooten: ,,Ik lig er niet wakker van. Kijk, het gaat niet om mij, maar om het CDA. Of wij 3 of 4 zetels krijgen, dat kan best veel uitmaken. Met 4 zetels behoren we tot de grotere partijen in Flevoland. Dat is een andere positie. Wat mezelf betreft, ik ben 4 jaar Statenlid geweest en plak er graag 4 jaar aan vast’’.

Khedoe: ,,Het CDA gaat voor haar eigen ambitie, ik snap dat wel. Ze hebben recht op een hertelling. De oude Staten hebben dat beslist. Ik kan hoog of laag springen, ik heb er geen zeggenschap over, haha’’.

Van Slooten: ,,De uitkomst kán anders worden. Anders zouden we dit proces niet aangaan. Het verschil is klein met 10 stemmen. Het kan twee kanten op, DENK kan ook méér stemmen krijgen. Voor ons is het belangrijk dat de samenstelling van Provinciale Staten de juiste afspiegeling is van het stemgedrag.’’

Khedoe: ,,Ik ga ervan uit dat de eerste telling juist was. Er is eerst op partijniveau geteld en daarna op het niveau van de kandidaten. Ik heb er vertrouwen in dat dat goed verlopen is.’’

Van Slooten: ,,Ik heb een kijkje genomen bij hertellen in Lelystad en wilde daarna kijken op Urk, maar daar waren ze om half twaalf al klaar. Dat ging snel. We wachten het af’’.