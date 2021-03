Wie van de drie wint de Lelyprijs 2021?

Michiel (26) uit Urk onderging als eerste Nederlan­der operatie aan ogen van 600.000 euro

24 maart Michiel van den Berg (26) uit Urk is in het Het Oogziekenhuis Rotterdam geholpen met de eerste netvliesoperatie in Nederland waaraan gentherapie is gekoppeld. De Urker heeft een heel zeldzame kwaal waardoor hij blind zou zijn rond z’n veertigste. De behandeling zal het netvlies niet helemaal genezen, maar ‘een relevante verbetering van het gezichtsvermogen’ mag volgens het ziekenhuis worden verwacht.