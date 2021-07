Wielrenners die zwaar ten val kwamen in Biddinghuizen komen uit Dronten: ‘Ze maken het relatief goed’

Groot datalek bij Raven Hengel­sport uit Dronten: risico op phishing voor 200.000 klanten

27 juli De gegevens van 200.000 klanten van Raven Hengelsport liggen na een hack op straat. Voor 400 dollar is een databestand van het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor en magazijn in Dronten staat en dat winkels heeft in onder meer Lelystad en Steenwijk, aangeboden op een forum waar criminelen handelen in gestolen persoonlijke informatie.