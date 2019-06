Wietteler moet 2 miljoen terugbetalen

Sebastiaan K. (40) uit Almere moet bijna 2,2 miljoen euro terugbetalen aan de Nederlandse staat. De man had een enorme wietplantage aan de Apolloweg in Lelystad. Daarvoor kreeg hij ook een halfjaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk opgelegd.

Volgens de rechtbank stonden er 1834 hennepplanten in de professioneel ingerichte kwekerij. Er werd ook 820 gram hennep in het pand gevonden en een enorme hoeveelheid stoffen en spullen voor de opzet van een nieuwe kweek. De officier van justitie denkt dat K. veertien keer oogstte aan de Apolloweg. Daar verdiende hij 2.190.980,94 euro mee. De straf die de rechtbank dinsdag oplegde, was conform de eis die de officier twee weken terug op tafel legde.

Die wond er ter zitting twee weken terug geen doekjes om. ,,Ik heb tenenkrommend naar de verdachte geluisterd; er had meer duidelijk kunnen worden.’’ Want hoe de rechtbank en de officier hun best ook deden, K. bleef vaag over de zaak. Hij zou de wietplantage tussen april en juni 2016 hebben gehad. Zelf zei hij dat hij het pand onderverhuurde aan iemand en dat hij geen idee had wat die persoon uitspookte. Het pand was in tweeën gedeeld; in het voorste gedeelte was hoofdzakelijk de vader van de Almeerder aanwezig om meubels te maken en in het achterste gedeelte de onderhuurder.

Kaken op elkaar

De Almeerder hield dik 2,5 jaar zijn kaken op elkaar, maar kwam pas heel recent op de proppen met de naam van deze persoon. Die bleek inmiddels te zijn overleden. Toen de politie -na een tip- op 15 juni 2016 binnenviel, trof ze de verdachte en nog acht mensen aan. In het pand waren in totaal 1.834 planten in twee kweekruimtes, er werd 820 gram hennep aangetroffen en tal van spullen die bij een professionele kwekerij horen.

Koelcel