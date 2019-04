‘Wij zijn er allemaal nog, daar gaat het om’

Man (53) uit Emmeloord vrijgespro­ken van brandstich­ting bij auto buurman

10:34 De man uit Emmeloord die verdacht werd van het in brand steken van de auto van zijn buurman aan de Middelplaat is vrijgesproken. Er zijn wel verschillende aanwijzingen dat de 53-jarige P.D. het gedaan heeft, stelt de rechtbank in Lelystad, maar het is niet met zekerheid vast te stellen.