Wijkagent: slingerende Kever geen ‘practical joke’, maar serieuze melding

Op de sociale media wordt flink gespeculeerd wat nou precies het ‘zeer gevaarlijke rijgedrag’ was, waardoor een bruidspaar in Kuinre afgelopen weekend ‘oom agent’ achter zich aan kreeg. Het bruidspaar is niet bereikbaar voor een reactie, maar de betreffende agent geeft wel een toelichting: spoorvorming.

,,Hadden ze toevallig een erg gezonde blos op de wangen? Want dan denk ik dat ik wel weet hoe dat geslinger werd veroorzaakt….’’, speculeert ene Anne Noort in de reacties onder het artikel in de Stentor waarin wijkagent Mervin Wigbels tussen Emmeloord en Kuinre achter een oldtimer Volkswagen Kever aanjaagt, die volgens een melder zeer gevaarlijk rijgedrag vertoonde.

Tot verbazing van de agent - die de Kever in het bos nabij Kuinre aantrof - stapte daar een bruidspaar uit, dat op die plek een fotosessie wilde maken. Gedronken hadden ze niet zo bleek uit de blaastest, maar wat was er dan wel gebeurd onderweg?

Geen vriend of rancuneuze ex

Naast de seksueel getinte toespelingen spraken veel mensen op (sociale) media hun vermoeden uit dat wellicht een vriend een ‘practical joke’ had uitgehaald door vermeend gevaarlijk rijgedrag van de Kever te melden. Volgens Wigbels was dat ‘absoluut niet het geval’. ,,De melder was geen vriend of rancuneuze ex’’, laat hij weten.

De melding was een serieuze. Wigbels: ,,Ze gingen volgens de melder steeds de middenstreep over en raakte daarbij tot twee maal toe bijna een tegenligger, zo was de uitleg. Volgens de bruidegom was dat echt niet het geval en had hij alleen wat last van de spoorvorming van de weg met zijn lage wegligging.’’

De Stentor heeft geprobeerd om de kersverse echtgenoten zelf aan het woord te laten, maar zij bleken niet bereikbaar.