Wijkagent Suzanne redt kuikentjes uit wildrooster op Urk: ‘mijn arm paste er precies tussen’

‘We dachten dat wordt slopen’

Maar dat gereedschap bleek niet nodig. ,,We dachten dat wordt slopen, maar dat viel mee. Ik paste er precies met mijn arm tussen", vertelt de wijkagent. ,,Het eerste kuikentje had ik binnen no-time, de andere was wat lastiger. Mijn collega dreef hem in het hoekje en zo kon ik hem pakken.”

De twee kuikentjes liepen nadat ze weer losgelaten waren snel het gras in. ,,Daar zagen we even later een moedereend op vliegen, dus dat is helemaal goedgekomen.”