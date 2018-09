Willem de Boer stapt op als bestuurder bij IJsselmeerziekenhuis

De Boer blijft wel aandeelhouder van beide ziekenhuizen. Volgens de MC Groep is er door zijn vertrek nu 'een strikte scheiding tussen bestuur, toezichthouder en aandeelhouder gerealiseerd.'

De Boer was ruim tien jaar werkzaam als bestuurder van de MC Groep. Bij MC Slotervaart was hij vijf jaar actief. De MC Groep is eigenaar van ziekenhuis MC Zuiderzee in Lelystad en de poliklinieken in Emmeloord en Dronten. Afgelopen september werd de MC Groep nog door de inspectie Volksgezondheid en Jeugd onder verscherpt toezicht geplaatst vanwege de bestuurlijke en organisatorische onrust. Volgens de inspectie zou de kwaliteit en veiligheid van de zorg in gevaar komen door deze onrust.

Financieel

Afgelopen juli werd ook bekend dat de toekomst van de MC Groep in gevaar zou zijn. Uit het jaar verslag van 2016 bleek dat de Flevolandse zorginstelling een verlies draaide van 3,7 miljoen euro. Dit miljoenenverlies had een 'boekhoudkundige achtergrond', stelde De Boer destijds. Zo zijn inkomsten afgeschreven, waarvan de MC Groep verwacht ze niet meer te krijgen. De zorginstelling had in 2016 een negatief eigen vermogen van 3,6 miljoen euro.

Vrijwillig

Het vertrek van De Boer is niet onder druk van het ziekenhuis of van de inspectie, benadrukt woordvoerder Gerard Honkoop. ,,Hij vertrekt vrijwillig.'' De reden dat De Boer zich terugtrekt als bestuurder is om de scheiding tussen het bestuur en aandeelhouder duidelijk te maken, licht de woordvoerder toe. ,,De druk vanuit de inspectie of het ziekenhuis is er absoluut niet'', verzekert hij. ,,Het is misschien wel de algemene opinie dat een aandeelhouder én een bestuurder in de publieke sector niet samengaat. Maar het is uitgezocht, het mag wel. Misschien was het stoppen van De Boer wel een publieke wens.''

Andere besturing