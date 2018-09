Wim uit Marknesse krijgt de meeste brieven bij Boer Zoekt Vrouw

Boer Zoekt Vrouw is weer begonnen! Het razend populaire datingprogramma van Yvon Jaspers trekt al jaren een miljoenenpubliek. Het recept voor deze serie is simpel: vrijgezelle boeren gaan op zoek naar de liefde van hun leven. Dit jaar doet onder andere aardappelteler Wim Droog uit Flevoland mee.

Maatje

Deelnemers mogen helemaal niets kwijt over het verloop van het programma, dat eerder al is opgenomen, om zo niets over het verloop te verklappen. Op de website van Boer Zoekt Vrouw liet Droog weten op zoek te zijn naar een vrouw met een vrolijke uitstraling, maar ook iemand die ook nuchter is en waar hij lol mee kan hebben. ,,Die ook van gezelligheid houdt. Iemand om mijn leven mee te delen. Een maatje.” Of één van die dates aan de verwachtingen voldoet, moet de komende weken duidelijk worden.