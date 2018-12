Windmolenplan roept nog steeds vragen op in Swifterbant

Windplan Blauw wil in het buitengebied van Swifterbant meer dan 70 windmolens saneren en vervangen. Achthonderd mensen ondertekenden eerder dit jaar een petitie tegen het plan dat daarop is aangepast. Uit een enqûete kwam medio november naar voren dat dorpelingen er nog altijd niet gerust op zijn. Meer dan helft van de 300 ondervraagden wil meer informatie over de gevolgen van de windmolens die het dichtst bij Swifterbant staan. Om die reden tekent Dorpsbelangen beroep aan tegen het plan, zo laat een woordvoerder van de vereniging weten. ,,We willen vooral duidelijk krijgen wat de effecten op het dorp zijn. In welke mate inwoners last van deze molens zouden kunnen ervaren. We zijn niet tegen de windmolens, maar wij willen wel graag meer informatie. De enige manier om die te krijgen, is een officieel beroep in te dienen en te vragen om een aanvullende MER.’’