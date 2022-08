Windmolenproject in Lelystad en Dronten in gevaar: wie gaat de prijsstijgingen voor bouw ophoesten?

Want Kijlstra levert beton voor de 45 fundaties van de windturbines die H4A Windenergie bouwt voor Windplan Groen in de gemeenten Dronten en Lelystad. Zo’n 36.000 kuub om precies te zijn. Daar was een prijs per kuub voor afgesproken, de helft is inmiddels ook geleverd. Maar de oorlog in Oekraïne gooide roet in het eten.