Windpark Zeewolde benoemt directeur en kan van start

Wim Veldboom, bestuursvoorzitter van Windpark Zeewolde, is content: ,,In de huidige belangrijke fase van de ontwikkeling van het grootste windproject op land in Nederland hebben we gekozen voor een zware persoon op deze positie. Met Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma hebben we een ervaren directeur binnengehaald die gewend is om grote projecten te realiseren.”

CV

Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma is een man met een indrukwekkende cv op het gebied van energieprojecten. Hij werkte bij Lagerwey als director Licensing & Ventures. Daarvoor was hij directeur Business Development bij RWE en Essent en director Energy bij Akzo. Hij heeft meerdere grote energiecentrales en -projecten ontwikkeld.

Raad van State

Met de benoeming van een directeur gaat het Windpark Zeewolde na lange tijd van voorbereiding eindelijk van start. Begin dit jaar kreeg het initiatief SDE+-subsidie toegewezen. In juni besloot de Raad van State dat de aanbestedingsprocedure niet opnieuw hoeft, hetgeen een aantal bezwaarmakers had geëist. Daarmee is het project in een stroomversnelling gekomen. Het park kan daadwerkelijk aan de slag om de plannen te realiseren.

Windpark Zeewolde gaat nu windturbines en infrastructuur inkopen en bankfinanciering organiseren. Hierna start de bouw van 91 nieuwe windturbines en wordt begonnen met de afbouw van de vele bestaande verspreide turbines in Zeewolde. Naar verwachting zullen 221 windmolens worden afgebroken.

225 meter

Windpark Zeewolde is eigendom van een samenwerking van meer dan 200 boeren, veelal bezitters van bestaande windmolens. Het is een initiatief buiten de grote energiebedrijven om. Met 320 MegaWatt is Windpark Zeewolde het grootste lokale initiatief van Nederland. De windmolens wekken samen 2,5 keer meer energie op dan de 221 bestaande molens. Windpark Zeewolde levert hiermee vanaf 2020 groene stroom voor 280.000 huishoudens. De windmolens hebben een ashoogte van 150 meter, dat betekent dat de top van de rotors reikt tot 225 meter hoog. Bestaande windmolens in Zeewolde hebben een ashoogte tussen 70 en 100 meter.