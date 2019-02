Windpark Zeewolde opent kantoor

Fruitbe­drij­ven in de Noordoost­pol­der mogen meer reclame maken

13:00 Fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder krijgen meer mogelijkheden om reclame te maken voor hun eigen bedrijf of fruit. ,,Hier kunnen we mee uit de voeten’’, zegt Cees Masteling van de Nederlandse Fruitteelt Organisatie uit Marknesse.