Windplanblauw opent inschrijving obligaties omstreden windpark: mijlpaal voor voorstanders, pijnpunt bij tegenstanders

Windplanblauw opent vandaag de inschrijving voor deelneming in het windpark dat wordt gebouwd bij Swifterbant. Bedrijven en inwoners uit de buurt mogen als eerste meedoen in het omstreden park, later krijgen anderen een kans.

De uitgifte van de eerste obligatie is een mijlpaal voor de initiatiefnemers, al komt die later dan oorspronkelijk de bedoeling. ,,Dit is het moment waarop we aan de omgeving kunnen laten zien dat mensen mee kunnen doen, dat ze onderdeel kunnen zijn van dit windpark’’, zegt woordvoerder Stephan de Clerck van SwifterwinT, samen met energiebedrijf Vattenfall initiatiefnemer van Windplanblauw.

De uitgifte is een lastig moment voor omwonenden die tot de Raad van State hebben geprobeerd het park tegen te houden. De hoogste bestuursrechter van Nederland wees november vorig jaar november alle bezwaren van de hand. Hun protest zorgde wel voor de nodige vertraging bij Windplanblauw.

In Nederland valt hun gelijk niet meer te halen, beseft Ad Moen, woordvoerder van honderden tegenstanders die zich hebben verenigd in Windbrekers. De club brengt Windplanblauw begin oktober nog wel onder de aandacht van de Nationale Ombudsman die Flevoland bezoekt in het kader van een rondgang langs diverse provincies. ,,We zijn overal buiten gehouden terwijl we juist overal bij betrokken hadden moeten worden.’’

Dorp op slot

De windmolens komen aan de Rivierduintocht, Klokbekertocht, Elandtocht en Rendiertocht. Het gaat om vier lijnopstellingen met een tiphoogte van 213 en 248 meter. Vanaf 2022 moeten de nieuwe turbines zorgen voor groene stroom voor zo’n 400.000 huishoudens. De 61 molens vervangen de 74 exemplaren die er nu staan.

De pijn bij Windbrekers heeft vooral te maken met vijf windmolen die de leefbaarheid van Swifterbant aantasten en het dorp op slot zetten. Windbrekers put hoop uit een recente zaak bij het Europese Hof van Justitie over een windpark in de Drentse Veenkolonieën. In een kort geding beklaagden omwonenden zich over milieu- en geluidsrisico's van zonne- en windparken.

,,Als de rechter meegaat met de Europese regels gaat Nederland voor wat betreft zijn windparkpolitiek op slot’’, stelt hun advocaat Peter de Lange in Dagblad van het Noorden. ,,Wij zullen ook alles uit de kast trekken’’, belooft Moen.

Quote Laten we eerst maar eens wachten op de uitspraak van de rechter. Stephan de Clerck, SwfterwinT

Woordvoerder Stephan de Clerck van SwifterwinT heeft er ‘alle vertrouwen in‘ dat de Drentse zaak geen invloed heeft op de voortgang van Windplanblauw. ,,Het is ook niet aan ons hier iets van te vinden’’, zegt hij. ,,Laten we eerst maar eens wachten op de uitspraak van de rechter.’’

Intussen gaat Windplanblauw onverdroten verder met het park. Het plan is 10 miljoen euro aan obligaties op te halen voor de bouw van 37 windturbines op land bij Swifterbant. Op 13 oktober is er online een informatiebijeenkomst. Obligaties voor de resterende 24 windmolen op zee worden pas later uitgegeven.

Dat het plan is opgeknipt in twee fases heeft te maken met risico's. Die zijn kleiner bij de tweede ronde die begint als de windmolens er al staan.