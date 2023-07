Windturbine uitgezet voor kuikens van zeldzame roofvogel: 'Voorkomen dat ze vermalen worden’

Vrouw (70) uit Lelystad was machteloos toen Saba Z. (29) haar slaapkamer inkwam: drie jaar cel en tbs

De 29-jarige Saba Z. moet drie jaar de cel in en krijgt daarnaast tbs met dwangverpleging opgelegd. De rechtbank acht hem schuldig aan de verkrachting van een 70-jarige vrouw in Lelystad op 1 oktober vorig jaar. ‘Ze was met haar 1,55 meter kansloos tegen de fysieke overmacht van deze man’, zei de officier van justitie twee weken terug in de rechtszaal.