Woeste Zeewolder zandvlakte over acht weken bevaarbaar

Berthoo Lammers neemt voorlopig afscheid van raad Noordoost­pol­der

13:53 Fractievoorzitter Berthoo Lammers van ONS legt per direct zijn raadslidmaatschap van Noordoostpolder, in ieder geval tijdelijk, neer. Hij is door ziekte fysiek niet langer in staat het raadswerk te doen, zei Lammers vanmiddag aan het begin van de maandelijkse raadsvergadering.