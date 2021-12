Woezel en Pip stimuleren peuters in Dronten om in beweging te komen

Omnium­school in Zeewolde sluit een week lang de deuren: ‘De rek is er echt helemaal uit’

De Omniumschool in Zeewolde gaat de komende week dicht. Met de sluiting hoopt directeur Dorien Kok dat de 7 medewerkers, 39 leerlingen en ouders weer even op adem kunnen komen. Ze noemt de situatie zorgelijk. ,,De rek is er echt helemaal uit. We doen nu een stapje terug om weer vooruit te kunnen.’’

5 december