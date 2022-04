‘Wolf’ gespot in de polder: nog geen dag later wordt schaap uit Bant de kop afgebeten

Een schaap waarvan de kop is afgebeten, een vermist lam en twee andere lammeren die vanwege ondraaglijk lijden een spuitje hebben gekregen. Meerdere dieren op een boerderij in Bant zijn maandag ten prooi gevallen aan een roofdier. De afgelopen dagen is in dezelfde omgeving een dier gesignaleerd dat meermaals voor een wolf is aangezien.