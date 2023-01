Woningbouw, de opvang van asielzoekers en een nieuwe brug: dit gebeurt er in 2023 in Flevoland

met video Wie ontvlucht het huis met kerst en komt naar Walibi? ‘Wij zijn niet zo van de spelletjes’

Geen trek in (schoon)familie, spelletjes of oubollige films? Dan biedt Walibi Holland op tweede kerstdag een alternatief. Voor de allereerste keer is het avonturenpark geopend in deze donkere tijd van het jaar. Wie komt daar op af? ,,We zijn niet zo van spelletjes aan de keukentafel.’’

26 december