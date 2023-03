Woningcorporatie Centrada uit Lelystad tekent woondeal De Jonge niet: ‘Overheid moet eerst meer huiswerk doen’

Boeren zonder tractoren naar Den Haag: ‘Overheid wil dat ons protest uit de hand loopt’

Boeren zijn van plan om morgen zonder tractoren naar de geplande demonstratie in Den Haag te gaan. ,,De overheid wil dat we met de tractor komen en dat het uit de hand loopt. Daar gaan we niet aan meewerken’, zegt Mick Tinga, boer in de Noordoostpolder en de regionale vertegenwoordiger van Farmers Defence Force in Flevoland en Friesland.