Woningcorporatie Dronten vangt twee jaar vleermuizen op voor ontwikkelende buurman

Datareus Meta wankelt door Anne Marie (48) uit Zeewolde: ‘Ik deed het uit verbazing’

Ze schrok zich een hoedje toen ze in juni 2020 las dat er een groot datacenter zou komen in haar dorp Zeewolde. Anne Marie van Raalten stapte met haar zorgen naar het gemeentebestuur, waar ze geen gehoor vond. Toch was zij ‘de steen in de vijver’, vindt raadslid Erik van de Beld, die later landelijk bekend werd door zijn politieke strijd tegen de komst van de techgigant.

25 maart