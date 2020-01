Worstelen met kilo’s is heel gewoon voor touwtrekkers uit Marknesse

Dronken automobi­lis­te met zes kinderen in de auto van de A6 gehaald

10:33 Een automobiliste met zes kinderen in haar auto is vannacht van de A6 bij Lelystad gehaald. De vrouw was met een flinke slok op achter het stuur gestapt. Ze bleek viermaal zoveel te hebben gedronken als is toegestaan.