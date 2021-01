Wow! Akker in Lelystad speelt hoofdrol in internationaal kunstproject: ‘Ik hoop dat de prei geen kapsones krijgt’

Een prachtig gezicht in het donker. De akker is een zee van blauwe en rode lampjes, golvend in de wind. ‘Hoe kunnen we de schoonheid van de landbouw laten zien? Hoe kunnen we de boer tot held maken?’ zegt de voice-over in de film GROW die afgelopen week in première ging. Zo dus. Door een veld letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers te zetten. Studio Roosegaarde spreekt van een ‘lichtgevend droomlandschap’.