Zakaria (20) uit Lelystad moet cel in voor slaan met moker

De Lelystedeling voelde zich op 14 december 2018 zo bedreigd door een medepassagier in de bus in Almere, dat hij geen andere mogelijkheid zag dan hem neer te steken. ‘Ik was angstig en ik had het gevoel dat hij me iets wilde aandoen. Daarom stak ik hem, maar daar heb ik nu heel veel spijt van’, zei hij twee weken terug ter zitting.