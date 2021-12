Zal de grote Cornelis Lely-collectie ooit te zien zijn voor publiek? ‘Potverdorie, wat duurt het toch lang’

1. De collectie

Wie Ed Voigt zegt, zegt Cornelis Lely. De Lelystedeling verdiept zich al jaren in de naamgever van zijn woonplaats. Hij heeft bijna het gehele leven van Lely in kaart gebracht, zei hij eerder tegen de Stentor. Neem de lezingen die de bekende ingenieur in 1928 in Amerika en Canada verzorgde. Voigt weet op welk schip hij de Atlantische Oceaan overstak, op welk dek hij sliep en wat het nummer van zijn hut was.