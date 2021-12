Zeeheldenwijk verrijst op archeologisch interessante grond op Urk: wethouder Post stort eerste zand

Smink Infra is begonnen met het bouwrijp maken van een gedeelte van de eerste fase van de Zeeheldenwijk, een nieuwe woonwijk op Urk. ,,Een bijzonder feestelijk moment voor Urk’’, sprak de tevreden wethouder Post. ,,Vandaag starten we met de transformatie van een weiland naar een woonwijk van 1650 woningen. Een ontwikkeling die de komende tien jaar niet stil zal staan.’’

Archeologisch onderzoek

Om andere delen van de Zeeheldenwijk bouwrijp te maken, moet de gemeente nog wat stappen nemen. ,,De gemeente Urk heeft in september 2021 de vergunning ontvangen om de grond in de Zeeheldenwijk te mogen bewerken’’, verklaarde Post. ,,Deze vergunning is verleend onder de voorwaarde dat we aanvullend archeologisch onderzoek doen. We staan hier namelijk op archeologisch interessante grond.’’

,,Dat onderzoek is enkele weken geleden gestart en loopt nog even door. Wij hebben nu groen licht gekregen om alvast aan de slag te gaan in een deel van het gebied. Daar ben ik blij mee, want ik weet dat veel Urkers graag zo snel mogelijk in één van deze woningen willen wonen.”

Start bouw eind 2022

Het bouwrijp maken van grond is de eerste stap in het realisatie van de nieuwe woonwijk. Projectleider Joost Corbijn van Smink Infra: ,,We bedekken de bodem van de Zeeheldenwijk met een dikke laag zand dat we aanleveren via het IJsselmeer. Op dat zand liggen straks de straten en wegen van de Zeeheldenwijk. In het voorjaar van 2022 leggen we riolering, kabels en leidingen in de grond.”

De verwachting is dat de eerste fase van de Zeeheldenwijk rond de zomervakantie van 2022 bouwrijp is. De gemeente gaat in de tussentijd op zoek naar geschikte bouwpartners om de woningen en openbare ruimte te realiseren. Naar verwachting start eind 2022 de bouw van de eerste woningen.