Zeewolde schrikt wakker van enorme explosie bij gemeentehuis: ‘Het leek wel oorlog’

Sinter­klaas met enige spoed gearri­veerd in Dronten: het moet wel een doorstroom­eve­ne­ment blijven

Niet met een groots onthaal op het Meerpaalplein, maar door er gewoonweg ineens ‘te zijn’ arriveerde Sinterklaas zaterdagmiddag in Dronten. Het moet gezegd: de Sint had wel een beetje haast, want volgens de gemeentelijke vergunning moest het een ‘doorstroomevenement’ blijven

20 november