Zeewolde trapt niet op de rem: Staatsbosbeheer mag door met Zonnewoud

Update Jongen laat slachtof­fer in Lelystad onder bedreiging geld overmaken: dader voortvluch­tig

11 september Een jongen van rond de 17 jaar heeft vanmiddag in Lelystad iemand bedreigd en gedwongen geld over te maken. De politie is naar de jonge dader op zoek. Hij is nog voortvluchtig.