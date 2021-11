Zeewolde wapent dertig jaar oude Waterbuurt tegen overvloedige neerslag

Het gaat om het gebied dat grofweg loopt vanaf de basisscholen De Regenboog en ’t Wold tot en met de Kuinder. In deze wijk zijn de woningen en de twee basisscholen in het midden van de jaren 80 opgeleverd. Het grootste deel van de wijk is ouder dan 30 jaar en behoort daarmee tot de oudste van Zeewolde. Volgende week begint de aannemer met het verwijderen van enkele bomen. Deze worden nu al gerooid vanwege de vleermuizen.

Voor de overige werkzaamheden zal een aanbesteding worden gehouden. Volgens planning starten de werkzaamheden dan medio 2022.

Betrokkenheid van de bewoners

De bewoners van de wijk zijn onder meer via een enquête in het voorjaar van 2019 en wijkschouwen in september 2019 betrokken bij de voorbereidingen. De informatie die daarmee is opgehaald is meegenomen in het ontwerp. In juli van dit jaar is het plan nog een keer gepresenteerd in het gemeentehuis en op de gemeentelijke website. Op basis van de reacties daarop is het ontwerp definitief gemaakt.

In het nieuwe ontwerp voor deze wijk is veel aandacht besteed aan klimaatadaptatie en duurzaamheid. Berekeningen laten volgens de gemeente zien dat er in deze wijk een reële kans is dat er zoveel neerslag valt dat het water in sommige woningen zal stromen.

Om dat te voorkomen wordt onder meer een aantal straten ingericht met een goot en worden drempels, bermen en trottoirbanden verwijderd of verlaagd. Ook is er veel aandacht voor groen in de wijk. Weliswaar moeten op sommige plekken bomen sneuvelen, maar er worden ook veel nieuwe bomen teruggeplaatst.

Een overzicht van de plannen is te zien op de gemeentelijke website.