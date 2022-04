Zeewolde wil opladen van elektrische auto voor eigen deur mogelijk maken met speciale kabelgoot

‘Elitaire’ Rotary stapt uit de schaduw: ‘We helpen de samenle­ving en maken vrienden voor het leven’

Rotary. Dat is toch een elitair genootschap van alleen maar witte, rijke, sigaar rokende, drinkende, golfende oudere mannen? Vooroordelen zijn er genoeg over Rotary. Dit gezelschap van 500 clubs en 14.500 leden in het land stapt deze week uit de schaduw om met dit imago af te rekenen.

