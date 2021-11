Zeewolde wil toch doorgaan met ‘doldriest plan’ voor woontoren aan Strandweg

Toen al was duidelijk dat de kwestie daarmee niet van tafel is. Het is een bevoegdheid van het college om een besluit te nemen over de bouw. Maar datzelfde college heeft eerder dit jaar ingestemd met een discussie over de bouw van deze ‘woontoren’ langs de Strandweg, op de plaats waar nu nog het leegstaande horecapand Paal Elf staat. De raad had daar per motie om gevraagd.