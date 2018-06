Eggens deed de ontdekking in een gebied waar vijf jaar geleden een natuurontwikkelingsproject is geweest. In het grasland is een kreek met poelen aangelegd en in de plantengroei is veel variatie aangebracht. Inmiddels hebben zich er meerdere bijzondere insecten genesteld, waaronder dagpauwogen en de argusvlinder. De veldparelmoervlinder komt in ons land nog voor in Limburg en een klein deel van Brabant. De rupsen leven van verschillende soorten weegbree, die veel voorkomen in het Schansveld.