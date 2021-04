Zestien vechthonden, wie wil ze hebben? Hondenopvang Stella kan de kosten niet meer opbrengen

De thuiskomst van de vrijgespro­ken Jelle Post uit Urk: warm welkom met vlaggen en spandoeken

22 april De maandagmiddag in Engeland vrijgesproken Jelle Post is weer in het land. Op ‘zijn’ Urk werd de vrachtwagenchauffeur warm onthaald: Nederlandse vlaggen hingen aan het gemeentehuis en een spandoek was te zien in de straten.