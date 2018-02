Zeven ton voor Flevolandse leefbaarheidsprojecten

In totaal heeft de provincie zeven ton uit het Fonds Leefbaarheid uitgekeerd. Er waren 28 aanvragen ingediend, die uiteenliepen van een bijdrage in het multifunctionele centrum in het dorp tot de aanleg van een trimpark in Biddinghuizen.

Rutten

Het leefbaarheidsfonds is bedoeld om de leefbaarheid in het landelijk gebied te stimuleren. Tijdens de feestelijke bijeenkomst was er speciale aandacht voor Dorpsbelang Rutten, dat een bijdrage had gevraagd voor een multifunctionele accommodatie. De commissie die de aanvragen had beoordeeld, kende dit project de meeste punten toe.