Ziek echtpaar uit Urk met laatste vliegtuig (voor vliegverbod inging) uit Tenerife terug naar huis

Coronavi­rus eist eerste leven in Flevoland, 57-jarige vrouw is het jongste dodelijke slachtof­fer in Nederland

16:41 Een 57-jarige vrouw uit Lelystad is overleden aan het coronavirus. Dat maakten de GGD Flevoland en de gemeente Lelystad zondag bekend. De vrouw is het eerste dodelijke slachtoffer in Flevoland.