Zieke Flevolandse konikpaarden in Spanje krijgen langdurige steun uit Nederland

Automobi­list bedreigd in Lelystad na ‘niet doorrijden’: ‘Ik sla de tanden uit je bek’

9 september Een automobilist is in Lelystad belaagd nadat hij volgens twee medeweggebruikers niet hard genoeg doorreed op de N309 en later niet aan de kant ging. Twee mannen met een witte Peugeot scholden de bestuurder uit waarbij hij werd bedreigd. ,,Stap de fucking auto in anders sla ik al je tanden uit je bek.”