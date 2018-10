Ziekenhuis dicht, ambulance langer onderweg

Oftewel, er zal meer worden gevraagd van medewerkers en ambulances. En dat kost geld. ,,We zijn in goed overleg met de zorgverzekeraars”, zegt Verdam hierover. Als de ambulance straks geen patiënten meer kan afleveren in het ziekenhuis in Lelystad, gaat de rit naar bijvoorbeeld Harderwijk, Almere of Zwolle. Verdam: ,,Een gemiddelde verlengingsduur van de ritten zal gaan optreden. Deze situatie is triest voor zowel patenten als medewerkers van het MC Zuiderzee.” De GGD en de Regionale Ambulancevoorziening Flevoland (RAV) hebben, kortom, meer menskrant nodig en dat vertaalt zich bijvoorbeeld in het inschakelen van uitzendbureaus en het opschorten van bijscholing.