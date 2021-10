Zijn vrouw had een affaire, dus ging Farid Y. (41) met een pistool naar Lelystad om het ‘uit te spreken’

Urker politiek gruwt van na­zi-verkleed­par­tij met executie als ‘verras­sings­feest’: ‘Het had grote impact’

7 oktober De gemeenteraad van Urk heeft vanavond met alle partijen een statement gemaakt tegen de nazi-verkleedpartij in het dorp. In een gezamenlijke verklaring liet ChristenUnie-raadslid Meindert Bakker weten dat ze afstand nemen van wat er gebeurd is en dat ze het veroordelen. „Het incident heeft grote impact gehad op het dorp.”