Zilveren Kruis: ‘Financiële situatie MC Groep slechter dan verwacht’

De financiële situatie van de MC Groep, waar het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland onder vallen, was volgens zorgverzekeraar Zilveren Kruis slechter dan verwacht. Toen de noodlijdende ziekenhuisgroep recent om extra financiering vroeg, heeft Zilveren Kruis dat afgewezen. Dat laat Zilveren Kruis-directievoorzitter Georgette Fijneman aan deze krant weten. Vandaag vroeg de MC Groep uitstel van betaling aan.

Zilveren Kruis is de afgelopen periode met beide ziekenhuizen intensief in gesprek geweest over mogelijke toekomstscenario’s. Volgens de zorgverzekeraar is het de ziekenhuisbesturen niet gelukt om tot een haalbaar toekomstscenario te komen, terwijl de financiële positie ondertussen rap achteruit ging.

Nood

,,De MC Groep vroeg ons recent om extra financiering te vertrekken zodat ze meer tijd zou hebben om naar een oplossing voor de toekomst te kijken”, vertelt Fijneman. ,,Maar financiering verstrekken aan een bedrijf in financiële nood is geen taak van een zorgverzekeraar, meer iets voor een bank. Wij moeten van het premiegeld zorg betalen, geen bedrijven financieren. Dat is niet onze rol. Daarom hebben we dat verzoek van de MC Groep afgewezen.”

Minister Bruno Bruins heeft Zilveren Kruis – de grootste verzekeraar van de patiënten van de MC Groep – op haar zorgplicht gewezen. ,,Dat is terecht en die verantwoordelijkheid nemen we volledig”, zegt Fijneman. ,,Wij geven de garantie dat iedereen die bij ons verzekerd is en ziekenhuiszorg nodig heeft dat ook gewoon krijgt.”

Zorggarantie

Nu de MC Groep surseance van betaling heeft aangevraagd, verandert er volgens Fijneman voorlopig niets voor patiënten van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen. ,,Als je in het ziekenhuis ligt of morgen wordt geopereerd gaat dat allemaal gewoon door. De ziekenhuizen draaien door alsof er niets aan de hand is. Mocht de situatie in de toekomst verslechteren, bijvoorbeeld doordat faillissement wordt uitgesproken en ziekenhuizen sluiten, dan ontstaat een nieuwe situatie. Maar ook in dat geval garanderen wij dat er adequate alternatieven zijn. Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat iemand voor zijn behandeling of operatie in een ander ziekenhuis terecht kan.”

Onrust