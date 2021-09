Zo kan Lelystad het aantal woningen verdubbelen: ‘Dit project gaat de aandacht trekken’

De woningnood is groot in Nederland en ook in Lelystad zijn de huizen schaars. De gemeenteraad is ambitieus: in 20 jaar moeten er zo’n 40.000 woningen bij komen, een verdubbeling van het huidige aantal. Is dat mogelijk en zo ja, waar dan? Dat hebben Friso de Zeeuw, hoogleraar en adviseur gebiedsontwikkeling, en architect Sjoerd Soeters bekeken in opdracht van de raad.